Diciotto milioni complessivi, ecco quanto è fruttata la doppia operazione Aouar-Oliveras, entrambi volati in Arabia Saudita per giocare con P’AI Ittihad di Blanc. Oliveras infatti sarà pagato dall’Al Ittihad sei milioni di euro, una cifra che la Roma girerà nel tesoretto di mercato per arrivare agli obiettivi in entrata.

Sono quindi diciotto (più bonus) i milioni complessivi della maxi operazione araba, una cessione straordinaria del diesse Ghisolfi [...].

