Oggi la ripresa, mercoledì test con il Latina

Dopo il giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi, la Roma riprenderà a lavorare oggi a Trigoria. In attesa del rientro dei nazionali, il tecnico giallorosso proseguirà con i tanti giovani e con i pochi big a disposizione: gli ultimi rientrati in ordine di tempo sono Ndicka e Aouar [...]. Mercoledì alle 18 ci sarà la prima amichevole stagionale, a Trigoria, contro il Latina (il giorno dopo Dybala partirà per l'Argentina, dove il 20 si sposerà con Oriana Sabatini) [...]. Tra i possibili nuovi arrivi è già a pieno regime Samuel Dahl. Il terzino svedese, che aspetta da un momento all'altro il via libera per raggiungere la Capitale [...].

(corsera)