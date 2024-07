Oggi la prima maglia ispirata a Testaccio

IL TEMPO (L. PES) - Uno dei momenti più attesi tra i tifosi nelle calde estati che precedono il campionato è certamente il lancio della maglia. Oggi i sostenitori potranno scoprire, dopo le tante anticipazioni dei giorni scorsi, la prima divisa griffata Adidas con la quale la Roma scenderà in campo. Il designer della maglia Miro Koener ha svelato in anteprima i tanti dettagli che compongono il layout della maglia, spiegando come tutto sia legato al quartiere Testaccio, la prima casa della Roma sin dalla fondazione. Dalla scelta dei colori alla scritta ispirata alla tessera dell'abbonamento della stagione 1933-34.

Anticipazioni anche sulle altre due maglie che Adidas ha prodotto per la stagione che sta per cominciare. La seconda resta legata al contesto di Testaccio e si rifà allo spirito più giovane e vicino alla street art del quartiere. Mentre la terza riprenderà i valori della storia mescolati con le nuove tendenze della moda giovanile. In mattinata il classico lancio con foto e video che vedono tra i protagonisti Dybala, Cristante, Pellegrini e Paredes. A proposito di temi legati alla storia del club, nelle ultime settimane è divampata la polemica contro il francobollo commemorativo di Italo Foschi, fondatore del club, per i centoquarant'anni dalla nascita del primo presidente giallorosso. Che sarebbe legato al "fascismo" e allo "squadrismo". Una polemica che poco c'entra con lo sport e che investe uno dei protagonisti della storia romanista vissuto in un periodo dove il fascismo dominava soprattutto nell'aristocrazia.