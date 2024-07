Oggi il calendario: escluso il derby alla prima

Una certezza sulla prima giornata: non ci sarà il derby. Un'altra: dopo 2 sfide di fila all'esordio la Roma non potrà affrontare la Salernitana, retrocessa a maggio. Mentre solo oggi dopo le 12, quando verrà presentato il calendario (tv su Sky Sport 24), sapremo chi comincerà all'Olimpico sabato 17 o domenica 18 agosto: l'anno scorso toccò ai giallorossi, ma l'alternanza di anno in anno non è più obbligatoria. [...]

Subentrato in panchina alla Spal in B e poi alla Roma, rimasto fuori col Boca Juniors nel 2019 da giocatore, De Rossi si gusterà un esordio alla prima giornata dopo 6 anni. L'ultima volta vinse 1-0 sul campo del Torino con un gol di Dzeko all'89': era il 19 agosto 2018. [...] La Roma non perde sul campo, all'esordio, dal 2011 (1-2 col Cagliari all'Olimpico nella 2° giornata, la 1° era stata rinviate per uno sciopero): poi ha ottenuto 7 vittorie e 5 pareggi, ma lo 0-0 a Verona del 2020 venne trasformato in un 3-0 a tavolino per i veneti a causa della posizione irregolare (fuori lista) di Diawara. [...]

(corsera)