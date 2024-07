Offerta per Soulé. E Sorloth dice sì

LEGGO (F. Balzani) - Matias Soulè e Alexander Sorloth. Il piano di De Rossi per rinforzare

l’attacco romanista è chiaro e porta all’argentino e al norvegese. Un piano che ha già ottenuto il benestare dei due calciatori, convinti per diversi motivi a venire nella Capitale. Soulé, molto amico di Dybala e Paredes, vuole restare in Serie A e nell’anno in cui è stato in prestito al Frosinone è stato visto spesso a Roma. Sorloth, invece, vorrebbe giocare le coppe europee. Un obiettivo non raggiunto dal Villarreal nonostante i 23 gol nella Liga del gigante di Norvegia. Il “sì” dei due attaccanti, però, non basta. La richiesta per entrambi è di 30 milioni. Una cifra che la Roma vorrebbe abbassare almeno a 25. Con la Juve inserendo una percentuale del 15% sulla futura rivendita di Soulé che a 21 anni può crescere ancora molto anche dal punto di vista economico. Il club bianconero però ha già un’offerta da 30 più bonus del Leicester e vorrebbe dirottare (senza successo) Chiesa a Roma. Per Sorloth, invece, si punta a scendere considerata anche l’età (28 anni) e il fatto che l’attaccante è arrivato un anno fa per 10 milioni dal Lipsia. Operazioni possibili, ma solo con la cessione di Abraham, che col passare dei giorni si avvicina al Milan. Il club rossonero vorrebbe inserire Okafor o Saelemaekers nello scambio aggiungendo circa 10 milioni, ma la Roma vuole solo cash. Nessun movimento da registrare, invece, per Dybala che ha deciso di rinviare il volo per l’Argentina dove si sposerà il 20 luglio con Oriana Sabatini. La Joya giocherà l’amichevole col Latina del 17 e partirà per Buenos Aires la mattina successiva. De Rossi lo aspetta la prossima settimana e nel frattempo consegnerà un piano di allenamento da effettuare in palestra a Paulo che passerà dai 40 gradi di Roma ai circa 10 di Buenos Aires. Intanto preso Mathew Ryan, portiere svincolatosi dall’Az Alkmaar, che sarà il vice Svilar.