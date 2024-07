Offerta per Soulé. Assalto della Roma per l'argentino: pronti 25 milioni

Alla fine l'offerta ufficiale è arrivata e certifica il fatto che la Roma la sua scelta l'ha fatta da tempo. Si chiama Matias Soulé, il talento argentino della Juventus. [...] Sul piatto della bilancia la Roma ha messo 25 milioni, compresi alcuni bonus di facile attuazione. Un'offerta che si avvicina a quella del Leicester (25 più 5 di bonus), [...] che la Juventus ha già rispedito al mittente. La Roma, però, rispetto al Leicester ha un asso nella manica e cioè proprio Soulé, che ha trovato da tempo un accordo con il club giallorosso. [...]

Ma perché la Roma ha deciso di puntare tutto su Soulé? Prima di tutto perché è un giocatore forte, che ha qualità tecniche che corrispondono all'identikit stilato da De Rossi per quel ruolo: gente che abbia l'uno contro uno, accetti i duelli, sia capace di creare sempre imprevedibilità e superiorità numerica. E poi perché ha capito che il giocatore ha una grande motivazione dentro nel voler venire alla Roma. Al contrario, ad esempio, di Federico Chiesa. [...] De Rossi ha due idee per Matias: o farlo giocare a sinistra nel 4-3-3, con Dybala confermato invece dalla parte opposta; o schierarlo anche a destra ma nel 4-2-3-1, con la Joya spostata invece alle spalle del centravanti, come sottopunta. [...]

(gasport)