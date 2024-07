Offerta e sostituto: Le Fée si avvicina

Enzo Le Fée si avvicina alla Roma. Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il Rennes per cominciare la preparazione alla prossima stagione, ma il suo futuro si sta tingendo sempre di più di giallo e rosso. Perché in questi primi giorni di lavoro il ragazzo ha messo nero su bianco la volontà di trasferirsi alla corte di De Rossi: lo ha fatto con il neo diesse Massara, che di certo non ha intenzione di costringere i giocatori a rimanere in squadra, lo ha fatto anche con il tecnico Julien Stéphan, che alla fine della passata stagione ha relegato il giocatore in panchina facendolo partire titolare poche volte. Insomma, detto che il ragazzo sta spingendo (ma senza forzare) per volare a Roma, adesso la palla passa a Ghisolfi (a cui ieri è stato accostata da media inglesi un’offerta per Kalvin Phillips) . Perché il presidente del Rennes, il ricco François Pinault, è stato chiaro: o ci portano venti milioni o Le Fée resta qui. La Roma è pronta ad alzare l’offertaper avvicinarsi alla cifra richiesta. Così dai 15 milioni (bonus inclusi) adesso la proposta si avvicinerà ai 18-19 milioni, sempre bonus compresi nell’affare. Sarà sufficiente per convincere il club francese a lasciar andare il giocatore? Deciderà il presidente, mentre il diesse ha già cominciato il lavoro per sostituire il ventiquattrenne ex Lorient. […]

(Corsport)