Obiettivo Chiesa: nuovo contatto

L'arrivo di Enzo Le Fée non ha certo fermato il lavoro di Souloukou e Ghisolfi sul mercato. [...] E allora nelle operazioni per prendere il vice portiere (piace tanto Gollini in uscita dall'Atalanta), un altro difensore centrale, [...] due terzini (uno a destra, l'altro a sinistra e sono stati avviati i contatti con il Lecce per Gallo), ce ne è una che resta ancora aperta. [...] Federico Chiesa resta il primo obiettivo per la fascia sinistra, il sogno di De Rossi e la tentazione di Ghisolfi che continua a trattare con il suo agente Ramadani per capire se ci sono aggiornamenti. [...]

Perché il nodo alla chiusura della trattativa è soltanto uno, ed è economico. Federico percepisce un ingaggio da 6 milioni netti (bonus inclusi) e alla Juve per l'eventuale rinnovo aveva chiesto un miglioramento dello stipendio. [...] La Roma è disposta a offrire lo stesso ingaggio percepito alla Juve, non di più. [...] Chiesa ha deciso di rifletterci su e dare una risposta dopo il suo matrimonio in programma il 20 luglio. Una mossa anche per aspettare eventuali offerte da club che giocano la Champions. [...] De Rossi lo ha sentito recentemente, così come anche i suoi compagni giallorossi in Nazionale. Tutti sono in attesa di una risposta, ma intanto Ghisolfi avrà un nuovo contatto con Ramadani entro la fine della settimana per ribadire la volontà della Roma di puntare su di lui. [...]

(corsport)