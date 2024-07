Nuovo Stadio, cantieri finalmente riaperti

Cantieri (ri)aperti a Pietralata. Finalmente dopo oltre due mesi sono riprese le indagini geognostiche ed archeologiche nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Una lunga pausa dettata (o imposta) dall’attesa per l’esito dei numerosi ricorsi presentati dai residenti, che a vario titolo stanno tentando di impedire che i lavori procedano regolarmente. […] Il Giudice Adolfo Ceccarini ha infatti ritenuto “irrilevanti le prove testimoniali articolate” dai ricorrenti, “anche in ragione dei fatti risultanti dalla documentazione dalla stessa prodotta ai fini della prova dell’usucapione”. Ha quindi disposto una “consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dell’indennizzo spettante a Roma Capitale per l’occupazione dell’immobile”. Come a dire che chi ha fatto il ricorso ora dovrà pagare oltre che le spese processuali, anche l’indebita detenzione dell’immobile in passato pignorato. Per questo motivo un altro residente (in totale sono tre, un ultimo è in attesa di sentenza nei prossimi mesi) ha deciso di ritirare l’istanza chiedendo la mediazione al Campidoglio.

(Il Romanista)