Non solo Le Fée per accendere il gioco: nel mirino c'è anche il brasiliano Sara

[...] Non c'è solo Enzo Le Fée nei pensieri della Roma per ridare dinamismo al reparto. Il tecnico, a una settimana dall'inizio del ritiro, ha chiesto un elemento box to box. [...] Tutte skills che sono nel bagaglio tecnico di Gabriel Sara. Il brasiliano è stato messo in vendita dal Norwich dopo la fallita promozione in Premier del club dell'Agila orientale a cui non sono bastati i 13 gol e i 12 assist messi a segno dal 25enne. Il prezzo è fissato a 20 milioni, di cui il 10% finirebbe nelle tasche del San Paolo. [...]

Un interesse che deve ritenersi slegato da quello per Le Fée, per il quale il d.s. Ghisolfi continua a trattare col Rennes sperando di spuntarla a 15 milioni più bonus. Il giocatore ha parlato col d.s. Massara chiedendo a chiare note la cessione alla Roma. E' ufficiale, infine, l'acquisto di Buba Sangaré. Al Levante vanno 1,6 milioni di euro, più il 10% della eventuale rivendita del terzino destro classe 2007.

(gasport)