Nel paradiso di Artem. Mare, surf e famiglia: il suo segreto è Yuliia

Chi nel 2024 pensa an-cora che il mondo del calcio sia solo per gli uomini e che lo spazio riservato alla "quota rosa" riguardi solo le wags, appartiene alla preistoria. E si sbaglia di grosso. Ci sono donne che orientano da anni il destino di squadre e giocatori. E se non sono agenti come la potentissima Rafaela Pimenta (che ha ereditato metà dell'impero del re dei procuratori Mino Raiola dopo la sua morte) sono mogli molto influenti come Lady Dovbyk, Yuliia, che nella trattativa con la Roma ha giocato un ruolo chiave ed è la musa ispiratrice del biondo centravanti. (...) È un'esperta di comunicazione e strategie social. La sua agenzia, la "Be positive Ann" , vanta quasi 15 mila follower su Instagram e si occupa di gestire l'immagine di diversi personaggi ucraini e non solo. Insieme al marito, ha organizzato moltissime campagne di beneficenza per dare aiuto al popolo ucraino. (...) E l'amore per il nostro Paese è testimoniato pure dai viaggi in Sardegna e Puglia, alla ricerca di sole e serenità. Artem, manco a dirlo, ama il mare e il surf. E fiutando l'onda ha evidentemente perfezionato il fiuto per il gol. Forse anche per questo ha scelto la scorsa stagione una città vicino al mare, Girona, e non Madrid. A Roma troverebbe un bel litorale per i momenti di relax, nei quali il gigante ucraino adora guardare gli incontri di arti marziali della Mma. (...)

(gasport)