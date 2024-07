Sono tornati a Trigoria Aouar e N'Dicka. I due avevano avuto qualche giorno di riposo in più rispetto ai compagni per alcuni impegni con le nazionali. Se l'ex Lione è in cima alla lista del partenti, N'Dicka, con Mancini - e con Smalling se dovesse restare - è il perno della difesa che ha in mente De Rossi. Adesso all'appello mancano soltanto i nazionali europei: arriverà nei prossimi giorni Zalewski, poi toccherà agli italiani.

(corsport)