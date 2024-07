Nasce la Serie A: si gioca anche il venerdì e a Natale niente pausa

Uno slot in più, il venerdì alle 20.45, per trasmettere ogni turno di campionato [...] nove partite in orari diversi. Solo la domenica alle 15 ci saranno due gare in contemporanea. Un unico turno infrasettimanale, alla decima giornata, mercoledì 30 ottobre. Nessuna pausa durante le festività natalizie e accorgimenti "speciali" per evitare che le italiane impegnate in Champions League sfidino quelle partecipanti all'Europa League e alla Conference League a cavallo delle due settimane di fila in cui si giocano le coppe europee. Oggi alle 12 a Roma, nell'Auditorium di Rds, nascerà il calendario della prossima Serie A che inizierà il 17-18 agosto e si concluderà il 24-25 maggio. [...]

In attesa che dal 2025 le soste di settembre e ottobre vengano accorpate (a ottobre) nel 2024-25 le pause legate agli impegni delle nazionali saranno quattro: i week end del 7-8 settembre, del 12-13 ottobre, del 16-17 novembre e del 22-23 marzo 2025. [...] Come lo scorso anno, niente sosta natalizia. Nel 2022-23 c'era stata perché i giocatori tornavano dal Mondiale in Qatar, mentre adesso il campionato si giocherà il 22 e il 29 dicembre, ma anche il 5 gennaio. [...] La sequenza delle gare del girone di ritorno non sarà la stessa di quello d'andata. Succede ormai dal 2021-22. [...] I derby non potranno giocarsi alla prima e all'ultima giornata, ma anche nel turno infrasettimanale. [...] Novità anche per le interviste: subito dopo la fine di ogni match saranno due i calciatori che parleranno più uno all'inizio del secondo tempo (non più al termine del primo). [...]

