Milan: Morata subito, poi Abraham

(...) È Alvaro Morata l'obiettivo principale del Milan, poi Tammy. Per Abraham tempi sarebbero inevitabilmente più lunghi. Per il Milan, un vantaggio: il club punta al prestito o all'inserimento di una contropartita. Per non registrare una minusvalenza la Roma dovrebbe incassare 17 milioni, cifra a cui l'affare difficilmente si farà. Vale anche per le altre pretendenti, come la Juve. Tammy è reduce da un infortunio al ginocchio che ha compromesso l'ultima stagione: un solo gol in campionato. Più avanti le condizioni potrebbero cambiare, le pretese giallorosse diventare meno impegnative. Oppure trovare un accordo perché Roma-Milano divenga una corsia a doppio senso: Abraham in rossonero, e un giocatore dell'attuale rosa milanista a fare da contropartita. Uno scambio con Jovic? Oggi non ci sono le condizioni. Okafor o Saelemaekers? Solo ipotesi. Intanto il Milan accoglierà Morata , nel secondo tempo del mercato potrebbe raddoppiare con Abraham.

(gasport)