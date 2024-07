Milan, Abraham si propone: Ibra ci pensa

La ricerca del terzo attaccante del Milan, quello da affiancare ad Alvaro Morata e al confermato Luka Jovic, può comprendere anche opzioni che non derivano direttamente dalle idee o dalle strategie della dirigenza rossonera. È questo il caso di Tammy Abraham [...]. Più che cercato da Ibrahimovic e Furlani, l'inglese è stato loro proposto dal suo entourage: alla Roma, nonostante ad oggi i giallorossi non abbiano in rosa un'altra punta centrale, non c'è più spazio per lui. O meglio: Abraham è uno dei giocatori individuati da Ghisolfi per far cassa e una cessione in questa sessione di mercato sembra essere praticamente inevitabile. [...] La Roma, infatti, apre alla cessione del suo numero 9, ma non tramite un prestito, formula che, invece, sarebbe molto gradita al Milan. I rossoneri, dal canto loro, non vorrebbero arrivare ai 25/30 milioni richiesti per il cartellino dell'attaccante. La situazione potrebbe risolversi intorno ai 17 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai Friedkin di non iscrivere una minusvalenza a bilancio [...].

(corsport)