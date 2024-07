Milan: Abraham caldo. Ma spunta Fullkrug

Due per uno. Per un Olivier Giroud in uscita, dentro Alvaro Morata - stasera giocherà la finale dell'Europeo, domani dirà sì al Milan [...] e già martedì potrebbe svolgere una parte di visite a Madrid - e chissà, magari Niclas Fullkrug. A distanza di ventisei anni dall'arrivo del 30enne Oliver Bierhoff, il Milan pensa a un nuovo panzer tedesco di 31 anni. [...]

Nelle scorse ore Fullkrug ha affiancato e forse sorpassato Tammy Abraham per il ruolo di altro centravanti da inserire nella rosa di Fonseca. [...] Il tedesco è un profilo che intriga il Milan e che convince più di Abraham, offerto dalla Roma, e di Depay, svincolato ma con richieste economiche non indifferenti. L'inglese ex Chelsea piace a Fonseca, meno alla dirigenza per le richieste giallorosse: 25 milioni. [...]

(Tuttosport)