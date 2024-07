Mikautadze, sì alla Roma: Ddr riflette. Vicino Dahl

LEGGO (F. BALZANI) - L'Arabia aiuta ancora la Roma. Dopo Ibanez lo scorso anno, infatti, si sta per concretizzare il passaggio di Aouar all'Al-Ittihad per una cifra vicina ai 18 milioni. Già oggi la cessione potrebbe diventare ufficiale e si tratterebbe non solo di una grossa plusvalenza per la Roma, ma anche di un risparmio sullo stipendio dell'algerino, che pesa poco meno di 3 milioni netti a stagione a bilancio. Un colpo in uscita che aiuterà Ghisolfi sul mercato dei bomber. Mikautadze ha detto sì. Il georgiano del Metz preferisce la Roma al Monaco, e ha mandato un chiaro segnale per chiudere in tempi brevi. Ora sta alla Roma con De Rossi che però nutre qualche dubbio sulle caratteristiche dell'attaccante. Che il tecnico vorrebbe "imponente". Come Sorloth, col Villarreal che potrebbe abbassare le pretese col passare dei giorni rispetto ai 35 milioni richiesti. In ballo è entrato anche En-Nesyri allettato però dai 6 milioni a stagione offerti dal Fenerbahce di Mourinho. Possibile colpo a sorpresa intanto per la fascia sinistra: si tratta di Dahl, svedese del Djurgardens per cui si sta chiudendo a 3,5 milioni.