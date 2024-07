Mikautadze interessa. Chiesa riflette sul futuro

Dopo l'arrivo nella Capitale di Enzo Le Fée, ora Florent Ghisolfi è pronto a voltare pagina per tentare l'assalto al prossimo giocatore da portare alla corte di De Rossi. Federico Chiesa rimane l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo, con Roma e Juventus che dopo aver trovato l'accordo sulla base di 20 milioni di euro, rimangono in attesa di una risposta del giocatore. Il classe '97 vorrebbe giocare la Champions League nella prossima stagione e per questo sta attendendo l'interesse di altri club, ma l'unico che attualmente ha mosso passi concreti è la Roma. [...]

Il tassello del centravanti è ancora un'incognita. [...] Tanti i profili monitorati fino a questo momento, l'ultimo è stato Sorloth del Villarreal, ma la clausola di 38 milioni ha frenato almeno per adesso la trattativa. Tra le idee per il reparto offensivo i giallorossi hanno mostrato interesse per Georges Mikautadze, centravanti del Metz protagonista a Euro2024 con la sua Georgia. Il Monaco da settimane è in trattativa con il club proprietario del cartellino del georgiano. [...] I francesi sono nettamente avanti, ma la Roma potrebbe rovinargli i piani inserendosi nella trattativa. [...]

(il Romanista)