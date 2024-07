Mikautadze in pole: Abraham a rischio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Il lavoro di Ghisolfi è appena iniziato. Dopo Le Fée, il focus del direttore tecnico francese si è spostato sul nuovo centravanti. In attesa di sviluppi legati alla cessione di Abraham (interessa a Milan e Juventus oltre ad alcuni club di Premier League) il braccio destro di De Rossi sta valutando diversi profili per il prossimo numero nove.

Salgono le quotazioni di Mikautadze: l'attaccante riscattato pochi giorni fa dal Metz per 13 milioni è infatti in cima alla lista dei giallorossi, ma va comunque registrata la concorrenza del Monaco. In Liga si valutano anche i nomi di Sorloth (il Villarreal continua a chiedere più di 30 milioni) e di En-Nesyri, punta marocchina del Siviglia.