Mikautadze davanti a tutti

[...] A Trigoria si lavora per consegnare a De Rossi il numero 9 titolare, l'attaccante centrale, la punta, l'uomo dei sogni e Mikautadze è ad ora davanti a tutti. [...] La Roma è pronta a un'offerta ufficiale che farà concorrenza a quella del Monaco. I due club si contendono la punta georgiana e il presidente del Metz ha confermato che più società sono interessate, a differenza di qualche giorno fa quando in corsa solo il Monaco. [...] Il prezzo può lievitare dai 20 ai 25 milioni ma una cosa è chiara: combattere con altri club, se serve, sì, i Friedkin non si spaventano. [...]

Un altro nome è quello di Sorloth, ma al momento non sembrano esserci sviluppi. [...] Se il cartellino si abbassa (la Roma non intende pagare la clausola da 38 milioni) a Trigoria sono pronti a tornarci con forza. Niente da fare, invece, per En-Nesyri del Siviglia. [...] Oltre alla Roma, sul ragazzo ci sono interessi arabi e soprattutto c'è il Fenerbahce di Mourinho che ha sul piatto uno stipendio da sei milioni. Non c'è ancora l'accordo tra i club che, però, con ogni probabilità arriverà e En-Nesyri volerà in Turchia. [...] Quello che è stato detto e scritto per Chiesa vale per tutti: nella Roma, il prossimo anno, ci sarà solo gente realmentre convinta. Per il resto arrivederci e grazie.

(corsport)