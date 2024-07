Mercato a rilento tra cento nomi e mille potrebbe

È tutto un potrebbe. Oggi come ieri. Come una settimana fa. Come un mese fa. La Roma potrebbe comprare... Potrebbe vendere. Potrebbe ingaggiare. Potrebbe spendere. Potrebbe incassare. Potrebbe chiudere. Domani via agli allenamenti e nessuno sa quale sia realmente lo stato d'animo di Mister DDR. Potrebbe essere scontento, ad esempio. Potrebbe, no? Un solo volto nuovo, ad oggi, quello del minorenne spagnolo Buba Sangaré, e tante chiacchiere finte, fasulle, fastidiose e/o inutili che hanno alimentato sconcerto nella tifoseria. C'è chi nel mondo social, in maniera paradossale e provocatoria, è arrivato addirittura a chiedersi: ma Ghisolfi, l'uomo addetto al mercato, esiste davvero? Lo descrivono barricato giorno e notte a Trigoria testa china a studiare giocatori e trattative, zero vita sociale, zero voglia di comunicare. Non si hanno tracce (visive) del francese dalla sera del suo arrivo nella Capitale (3 giugno). Meglio così, il commento di chi conosce un po Roma. E la Roma. Vuol dire che sta pensando solo a lavorare. Potrebbe essere questa la verità. Potrebbe, già. Intanto, però, pochissimo si è venduto e ancor meno si è acquistato.

(Corsera)