Ma la squadra è in ritardo squadra. De Rossi ko con il Tolosa

Finisce 0-1 (Gboho al minuto 35 del primo tempo), a Trigoria, la terza amichevole estiva della Roma. De Rossi rinuncia ai nazionali, tornati a Trigoria a metà settimana (Celik è rientrato ieri), quindi in campo la solita Roma con i soli Le Fée e Sangaré come "rinforzi". Dybala è tornato in Italia e ha giocato un tempo da falso nove («È una soluzione che abbiamo in testa», le paro-le di DDR), in un modulo - per dare un po' di numeri - variato tra 4-2-3-1 e 4-3-3. È una squadra ancora indecifrabile, con tanti calciatori giovani e osservati. speciali. (...) . Si è rivisto in campo Abraham, più Smalling, che ha rischiato di farsi male: in caduta, il ginocchio, ha fatto un movimento innaturale. Si è temuto il peggio, ma alla fine l'inglese è tornato in campo. Si registra un palo di Chris e poco altro. De Rossi sabato a Rieti con l'Olympiacos avrà qualche calciatore in più. Nel ritiro inglese, forse, vedremo una Roma più vicina a quella che apparirà nella prossima stagione.

(Il Messaggero)