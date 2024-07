Lotito: “Fanno colpi con i debiti? Io sono in regola”

All’uscita dal Consiglio Federale, Lotito scrive un’altra puntata di quel romanzo infinito che è il derby. Gli chiedono: “Ci sono squadre con tanti debiti che hanno speso quasi 100 milioni sul mercato, che ne pensa?”. Riferimento chiaro alla Roma, che ha investito circa 90 milioni, bonus compresi, per Le Fée, Soulé e Dovbyk (affare in chiusura). Risposta del presidente-senatore: “Non conosco i bilanci delle altre società, conosco quelli miei: io mi attengo alle regole, parlano i fatti”. Una frecciata che Lotito lancia di frequente nei confronti dei club concorrenti: “In passato, se fossero state rispettate le regole, certe società non avrebbero potuto iscriversi al campionato”, aveva detto durante la presentazione di Baroni. Poi a Lotito viene chiesto se farà un regalo ai tifosi della Lazio: “Prenderò quello che serve”. (...)

(La Repubblica)