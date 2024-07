Lo stallo su En-Nesyri che fa infuriare Mou

IL TEMPO (L. PES) - En-Nesyri tentenna, tra la furia del Fenerbahce e la posizione di attesa serena della Roma. L'attaccante marocchino, per il quale la Roma non ha mai formulato un'offerta al Siviglia, continua a non decidersi sul proprio futuro tra la possibilità di giocare in Serie A e un progetto ricco a livello contrattuale e guidato da uno degli allenatori più vincenti della storia come Mourinho. Gli spagnoli aspettano soltanto che il loro attaccante si accordi con un club per poi incassare i soldi della cessione a un anno dalla scadenza del contratto del ventisettenne.

Ma l'empasse degli ultimi giorni sembra destinato a durare ancora per un po'. Persino il presidente del club turco Ali Koc ieri ha rilasciati dichiarazioni pesanti in merito alla trattativa: "Stimiamo moltissimo En-Nesyri. Lo vogliamo ancora, ma la nostra pazienza sta finendo", parole che sanno di ultimatum per la punta che è chiamata a decidere nelle prossime ore. Nel frattempo la Roma guarda da spettatrice interessata l'evolversi della situazione, con l'intenzione di non ritoccare la proposta formulata all'attaccante che si aggira intorno ai 2,5 milioni contro una richiesta che arriva a 4. Una pista, quella per En-Nesyri, al momento molto più fredda, ma tanto dipenderà dalla pazienza del Fenerbahce e dall'eventuale colpo di coda di Ghisolfi.