Lo sprint per lo stadio. Gualtieri: "Progetto top". La Roma: "Casa dei tifosi"

L'accelerazione è palpabile. Manca ancora il progetto definitivo - che difficilmente arriverà prima del nuovo anno anche se, con grande ambizione, la Roma punta a dicembre - ma per il sogno giallorosso di costruire a Pietralata la propria nuova casa, la giornata di ieri è di quelle da segnare sul calendario. Pochi minuti dopo mezzogiorno, in Campidoglio arrivano i vertici della Roma: il vicepresidente, Ryan Friedkin, e la Ceo Lina Souloukou. (...) "Questo straordinario stadio non è solo una nuova casa per la Roma e i suoi tifosi, ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini di Roma", ha sottolineato Ryan Friedkin, che ha sottolineato come la nuova Curva Sud sarà un punto focale potente, che incarnerà la passione e l'energia dei nostri sostenitori. "BELLISSIMO" Soddisfatto anche il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che ha evidenziato come quello giallorosso sia un "bellissimo progetto", nel quale la società ha scelto di lavorare su un livello di qualità più alto e si propone come uno stadio di categoria top :sarà uno degli stadi piu belli del mondo. (...)

(Il Messaggero)