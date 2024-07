L'emiro corteggia Paredes. La Roma chiede 20 milioni

Leandro Paredes è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Argentina in Coppa America. Il centrocampista giallorosso è entrato durante i tempi supplementari, prendendo in mano la squadra. «Ha giocato la migliore mez-z'ora della sua carriera» il commento di molti tifosi argentini, che hanno sottolineato come l'azione del gol di Lautaro sia partita proprio da un suo recupero in tackle a metà campo. (...) Merito suo, ma anche della Roma che ha creduto in lui, prima con José Mourinho e poi con Daniele De Rossi, che lo ha messo al centro del suo progetto tecnico. Tutte motivazioni, queste, che lo indurranno nelle prossime ore a profonde riflessioni riguardo al suo futuro: ora si godrà qualche giorno di meritato riposo e parteciperà al matrimonio dell'amico Paulo Dybala, ma le ricche offerte arrivate dall'Arabia hanno bisogno di una risposta in tempi brevi. La tentazione di scegliere i milioni c'è, ma non è soltanto una questione di soldi: ci sono di mezzo anche l'affetto e il legame con la città e i compagni di squadra. La società giallorossa non è disposta a cederlo per meno di 20 milioni, ma più passano i giorni e più sarebbe difficile trovare un sostituto all'altezza del regista argentino. (...)

(corsera)