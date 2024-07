Lecce, Gallo può partire. "Pressing" della Roma

Dal giallorosso del Lecce al giallorosso della Roma. Potrebbe essere questo il destino di Antonino Gallo, terzino sinistro della squadra salentina che è finito nel mirino della formazione capitolina. Il classe 2000 è reduce da un'ottima stagione in Serie A e le sue prestazioni non sono passate inosservate. [...] La Roma, in particolare, si è fatta avanti con convinzione per strappare al Lecce il cartellino del difensore, data l'esigenza di rinforzare la rosa con un laterale mancino.

La valutazione del calciatore da parte della società di Via Costadura sfiora i 10 milioni di euro, le parti sono attualmente al lavoro per trovare la quadra attorno all'operazione. [...] Nel campionato concluso lo scorso maggio ha collezionato 35 apparizioni, imponendosi come uno dei migliori elementi per rendimento dell'intera rosa giallorossa, denotando miglioramenti costanti che lo hanno portato alle luci della ribalta. Inevitabilmente, il suo nome ha iniziato a circolare in chiave mercato e la Roma è attualmente in pole position per provare a ingaggiarlo. [...]

(La Gazzetta del Mezzogiorno)