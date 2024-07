Le Fée: "Roma, sono un lottatore e non ti deluderò"

"Sono un lottatore, e voglio lottare per la Roma". Da ieri Enzo Le Fée è ufficialmente un calciatore della Roma: è stato pagato 23 milioni, ha firmato un contratto di 5 anni e guadagnerà circa 2 milioni netti a stagione. [...] "Per me la cosa fondamentale è la fiducia che un club può dimostrarti - le parole del centrocampista francese - Per questo la Roma mi ha attratto così tanto. Ho sentito grandi aspettative e grande voglia di portarmi qui, ovviamente è stata una voglia reciproca. Vorrei ringraziare la famiglia Friedkin per la fiducia, che spero di ripagare sul campo". [...] Ieri si è allenato con i nuovi compagni e ha conosciuto sul campo Daniele De Rossi.

"Ho parlato con il tecnico, mi piacciono la sua energia e la sua passione per il club. So che da calciatore è stato molto amato, credo che lo sia anche da allenatore". [...] Ha già respirato l'amore che i tifosi romanisti sono in grado di trasmettere. "I loro messaggi di supporto sono stati davvero belli, e per questo li ringrazio: mi hanno aiutato a scegliere questa squadra". [...] A centrocampo dovrà integrarsi con Pellegrini, Cristante e Paredes, anche se quest'ultimo, impegnato con l'Argentina nella Coppa America, ha ricevuto una ricca offerta dall'Arabia e la sua permanenza non è certa. "Spero di portare qui il mio stile di gioco - ancora Le Fée - Mi piace avere la palla tra i piedi, sono un lottatore, per cui oltre alle mie qualità tecniche spero di portare anche la mia capacità di non mollare mai". [...]

