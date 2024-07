Le Fée, primo abbraccio alla Roma

"Daje Roma daje". Si è presentato così, ieri mattina dopo essere sbarcato nella Capitale, Enzo Le Fée ai cronisti e ai tifosi che lo aspettavano al terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. [...] Nel tardo pomeriggio si è trasferito in un hotel in zona Eur dove si è sistemato momentaneamente, senza raggiungere Trigoria. Lo farà direttamente questa mattina, per mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi cinque anni, per svolgere tutte le formalità, compresa la prima intervista ai canali della società, e soprattutto per conoscere di persona Daniele De Rossi e i suoi nuovi compagni, con cui sosterrà il primo allenamento. [...]

La squadra ha svolto la prima doppia seduta della settimana: in mattinata i calciatori hanno sostenuto dei test atletici oltre al classico lavoro in palestra mentre nel pomeriggio i giallorossi hanno lavorato in campo. Presente Rick Karsdorp, che però si è allenato a parte perché non fa più parte del progetto tecnico ed è sul mercato. [...]

(corsera)