Le Fée, manca solo la fumata bianca. De Rossi inizia oggi, ha voglia di correre

Tutti a Trigoria già da oggi, in attesa di Le Fée. Già, perché mentre De Rossi ha anticipato di qualche ora il raduno della Roma (oggi alle 17 invece di domani mattina alle 9), Ghisolfi sta per chiudere l’acquisto del centrocampista francese. Nelle prossime ore la fumata bianca, Le Fée potrebbe raggiungere Roma già a inizio settimana per unirsi ai suoi nuovi compagni. Il costo dell’operazione dovrebbe essere sui 20 milioni (bonus inclusi), il Rennes ha deciso di lasciarlo andare avendo nel individuato in Glen Kamara (Leeds) il suo sostituto. […] Da oggi, quindi, tutti a Trigoria. De Rossi partirà con Svilar, Angelino, Dybala (tornato ieri, in queste ore la conoscenza con Ghisolfi), Ndicka, Baldanzi, Smalling, Karsdorp, Abraham, Bove, Boer, Aouar, Solbakken, Darboe, Kumbulla, e Shomurodov. Assenti Pellegrini, El Shaarawy, Mancini, Cristante, Paredes, Celik e Zalewski, aggregati alcuni giovani come Pisilli, Pagano, Joao Costa, Mannini, Oliveras, Almaviva, Cama, Nardin, Di Nunzio e Coletta. Primo test a Trigoria il 17 contro il Latina.

(Gasport)