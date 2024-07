Le Fée in pressing con il Rennes

Enzo Le Fée ha in testa solo la Roma. Questo fattore ha un peso enorme nella trattativa che sta andando avanti con il Rennes. [...] Le Fée conta di sbarcare a Roma il prima possibile, forse in tempo per il primo giorno del ritiro, fissato per l'8 luglio. [...] Massara ha sentito il suo calciatore convinto e si sta già cautelando allacciando rapporti con il Leeds per arrivare a Glen Kamara, sulla carta il sostituto di Le Fée nella rosa del Rennes. [...]

Dopo i primi approcci, Ghisolfi, profondo conoscitore del calcio francese, ha offerto al Rennes circa 15 milioni di euro (bonus inclusi) per il cartellino di Le Fée. Offerta respinta categoricamente. Ma per un semplice e unico motivo: un anno fa il Rennes ha speso 20 milioni per strapparlo al Lorient. [...] La Roma in parte si aspettava una risposta del genere, un "no" che poi era un "sì, ma aggiusta il tiro". Quindi, nelle prossime ore, Ghisolfi alzerà la proposta raggiungendo quota 18-19 milioni (bonus inclusi). [...] Massara non può tirare troppo la corda dato che ha una squadra da Europa che però non la giocherà. Infatti, il Rennes ha chiuso la scorsa stagione al decimo posto. [...]

(corsport)