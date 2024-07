Le Fée, affare concluso. Al Rennes 23 milioni, a DDR il primo rinforzo

Un centinaio di tifosi che hanno deciso di passare la domenica pomeriggio fuori da Trigoria per aspettare l'arrivo dei calciatori giallorossi. E' questo il segnale che l'entusiasmo per la Roma, la prima di Daniele De Rossi, è ancora alto. [...] Tra i 27 convocati dal tecnico, che ieri pomeriggio ha diretto il primo allenamento della stagione, c'erano tantissimi giovani - 16, provenienti dalla Primavera compreso il capitano Cherubini che proprio ieri ha rinnovato il contratto, dall'Under 18 e dalla 17 campione d'Italia - e quello che è rimasto della rosa della scorsa stagione: Abraham, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Darboe, [...] Smalling, Solbakken, [...] Svilar e l'ultimo arrivato, e unico volto nuovo al momento, Sangaré. [...]

Sul fronte mercato, Ghisolfi ha concluso ieri la trattativa con il Rennes per Enzo Le Fée, dando così il primo rinforzo a De Rossi. La Roma per il centrocampista francese di 23 anni verserà al Rennes 23 milioni, senza bonus, pagabili in 3 anni. Il giocatore sarà oggi nella Capitale per le visite mediche. Per il ruolo di terzino sinistro è tornato alla ribalta il nome di Gallo, esterno del Lecce. [...] Per quanto riguarda la difesa ha salutato ufficialmente anche Llorente, che sta per firmare con il Betis Siviglia. [...]

(corsera)