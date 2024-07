Enzo Le Fée è sbarcato ieri a Fiumicino verso le 12.30. Sorridente, si è limitato a un "Daje Roma daje", detto tutto d'un fiato. Poi le visite medica alla Paideia, una cena veloce e il riposo in hotel. Oggi invece si affaccerà a Trigoria per la firma del contratto, le foto dir rito e l'inizio della sua avventura in giallorosso, con i primi allenamenti in gruppo.

(gasport)