Lazio-Roma e gli anniversari. Lotito fa 20 anni, Capello 25

Tempo di anniversari tondi per Lazio e Roma. Venerdì i biancocelesti hanno celebrato i 20 anni della presidenza di Claudio Lotito. [...] Ieri sulla sponda romanista ricorrevano i 25 anni dalla prima volta in panchina di Fabio Capello. Il tecnico friulano, tornato in giallorosso dopo gli anni trascorsi da calciatore, venne chiamato dal presidente Franco Sensi a sostituire Zdenek Zeman. [...] L'esordio il 20 luglio 1999 nell'amichevole nel ritiro austriaco di Kapfenberg contro la squadra locale: vittoria per 7 a zero, con tripletta di Delvecchio, doppietta del neoacquisto Montella, gol di Totti e prodezza su punizione di Assuncao. [...] Un'era, quella capelliana, terminata 20 anni fa con il passaggio alla Juve. [...]

(Il Messaggero)