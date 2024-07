Latina battuto con Le Fée. Abraham e Bove a riposo

[...] Nella solita amichevole precampionato, la Roma travolge il Latina 6-1. Un test importante soprattutto per De Rossi, che prima della partita incontra i figli del presidente Dan Friedkin, Ryan e Corbin, il ds Ghisolfi e la Ceo Souloukou. [...] Abraham fa il tifo da casa, come Bove, fermato da un risentimento muscolare. Stop a scopo precauzionale: in chiave cessione l'inglese resta una risorsa preziosa - vale quasi 30 milioni - per la società. Meglio non rischiare. In attesa dei nuovi acquisti, il tridente leggero basta per ribaltare l'iniziale vantaggio del Latina. Il tempo di un break e cambia il corso della gara: prima il rigore di Dybala, poi quello di Solbakken.

Al resto pensa il centrocampo: un'azione personale di Pisilli - uno dei "bambini" di Mourinho - e l'esterno destro del nuovo arrivato Le Fée. [...] Nel secondo tempo completa il quadro la doppietta di Graziani, volto della Roma baby subentrata all'intervallo. All'appello manca solo la maglia nuova: oggi la presentazione. Un omaggio a Campo Testaccio: dei sottili fili dorati, ispirati al bordo di un abbonamento dell'epoca, piovono sul kit, esaltati da un rosso più scuro del solito. [...]

(la Repubblica)