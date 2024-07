La Roma si veste di nuovo. Continua la caccia a Soulè, torna di moda Jonathan David

Giovani, forti e leoni. È questo l'identikit dei calciatori che Florent Ghisolfi cerca sul mercato per rinforzare la rosa di Daniele De Rossi. Due - Le Fée e Sangarè che hanno ben impressionato nella prima uscita contro il Latina - sono già arrivati. Ne mancano, al netto delle cessioni che comunque ci saranno, almeno altri cinque. [...] Ghisolfi nelle ultime ore ha accelerato per Soulé, formalizzando la prima offerta da 25 milioni di eu-ro. Meno dei 35 chiesti da Giuntoli e pure dei 30 a cui sarebbe arrivato il Leicester - destinazione scartata dall'argentino che ha immediatamente messo in chiaro di volere la Roma -, ma sicuramente un buon punto di partenza per arrivare a dama nel minor tempo possibile. [...] Per il centravanti, ieri è tornato prepotentemente di moda il nome di Jonathan David del Lille: classe 2000, canadese di origini statunitensi, nelle ultime due stagioni ha realizzato 43 gol in Ligue 1 e 2 gol in altrettante partite nell'ultima Coppa America. [...] Resta viva anche l'ipotesi En-Nesyri. Il marocchino è tentato dal ricco rilancio del Fenerbahce, la Roma resta in attesa di una risposta definitiva dal Siviglia. Altri nomi sul taccuino sono quelli di Omorodion e Konaté ma in ogni caso la Roma dovrà cedere Abraham non tanto per fare cassa quanto per liberarsi del suo ricco ingaggio. [...]

(Corsera)