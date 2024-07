La Roma si prende Le Fée. Summit per tenere Dybala

Inizia a prendere forma la nuova Roma. I giallorossi hanno trovato l'accordo con il Rennes per acquistare il centrocampista Enzo Le Fée. Operazione da 23 milioni: il francese si legherà al club giallorosso con un quinquennale da 2,2 milioni a stagione più premi. Nelle prossime ore le firme di rito. In settimana la Roma andrà all'assalto di Federico Chiesa, che la Juventus ha messo in uscita: pronto un triennale con opzione per il quarto anno a 5,5 milioni a stagione.

Per la fascia sinistra idea Antonino Gallo del Lecce, mentre il centrale Diego Llorente tornerà al Leeds per fine prestito. [...] Capitolo Paulo Dybala: la Joya non appare particolarmente tentata dalla possibilità di andare a giocare in Arabia Saudita. [...] In settimana previsto un summit nella Capitale tra gli agenti del fantasista Carlos Novel e Jorge Antun con il dt Ghisolfi: un faccia a faccia che si preannuncia decisivo per capire quale sarà il futuro di Dybala, considerato incedibile dal tecnico De Rossi. [...]

(Tuttosport)