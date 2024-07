La Roma si piazza in difesa. Dritti su Valentini: il gladiatore del Boca obiettivo di De Rossi

I progetti "giganti" della Roma potrebbero correre presto sulle gambe di un colosso argentino: Nicolas Valentini. [...] Garantiscono sul suo conto due ex difensori che nella Capitale, sponda giallorossa, hanno lasciato ricordi indelebili: Nicolas Burdisso e Walter Samuel. Ma sul 23enne centrale del Boca è già pronto a scommettere in prima persona il tecnico Daniele De Rossi, un estimatore del giovane argentino. [...] Le parti sono sempre più vicine col passare delle ore. Il difensore è in scadenza di contratto col Boca (dicembre di quest'anno) e non intende rinnovare. [...]

I dirigenti argentini, con cui i rapporti si sono incrinati negli ultimi tempi, [...] lo hanno però avvertito dicendogli più o meno così: "Vai pure, ma chi ti vuole deve portarci non meno di 7 milioni". Una cifra che la Roma dovrà necessariamente spendere, [...] se non vuole che altri club giochino di anticipo per il talento argentino. [...] De Rossi, che segue con continuità il calcio argentino, non ha dubbi sulle qualità del giocatore, un metro e 85 d'altezza, abile nell'uno contro uno, nel gioco aereo e in grado di adattarsi sulla fascia sinistra. [...] Un gladiatore che, come Samuel e Burdisso, sogna ora il suo Colosseo: l'Olimpico colmo di tifosi giallorossi.

