La Roma si muove per Chiesa, offerti 20 milioni più bonus: ma il prezzo non è ancora giusto

La Roma sembra muoversi con decisione sul fronte Federico Chiesa. Ieri, a Milano, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha pranzato con Fali Ramadani, agente dell'attaccante bianconero. Dalla Capitale filtra grande ottimismo, e si parla di un'offerta di 20 milioni di euro più bonus con trattativa in dirittura d'arrivo. C'è invece maggiore prudenza, va detto, sul fronte torinese: Giuntoli non appare infatti così convinto di una chiusura veloce del discorso. Di certo, l'interesse giallorosso è concreto e allo stesso tempo la Juventus non nasconde più l'intenzione di cedere il 26enne figlio di Enrico: servono comunque le cifre "giuste". [...]

(corsera)