La Roma si aspetta Soulé

Il tempo stringe, la Roma accelera. Tre giocatori sono pronti a rinforzare l'organico, o meglio a cambiarne l'aspetto. [...] Partiamo da Soulé, che De Rossi ritiene fondamentale per il salto di qualità. La Juventus lo ha convocato per il ritiro in Germania e ha chiesto 35 milioni come base di partenza. [...] La Roma assicura di non voler prendere parte ad alcuna asta perché ha dalla sua un fattore fondamentale, se non decisivo: la volontà del giocatore, con il quale ha già raggiunto un accordo per cinque anni a 1,8 milioni netti a stagione. [...] Ora tocca alla Juve valutare, magari con una controproposta che comprenda un giovane della Roma oppure una percentuale sulla futura rivendita. [...]

Parallelamente, il direttore sportivo Ghisolfi sta guidando il mouse verso il centravanti che serve a De Rossi. Su En-Nesyri la Roma non ha affondato dopo i primi sondaggi. E così il marocchino sembra destinato al Fenerbahce, tra l'altro spazientito dai dubbi dell'interessato. [...] A Trigoria nelle ultime ore è tornato invece a circolare il nome del gigante norvegese, Alexander Sorloth, che ha una clausola rescissoria da 38 milioni. [...] Intanto in Italia è segnalato un tiepido contatto con Mateo Retegui del Genoa. Quanto al vero sogno di Ghisolfi, Jonathan David, per il momento il prezzo sparato dal Lilla rende complicato ogni approccio. [...]

(corsport)