La Roma scommette su Dahl

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si avvicina il nuovo terzino sinistro della Roma. Non ha perso tempo Ghisolfi, che dopo la finalizzazione dell'acquisto di Le Fée ha subito intavolato una nuova trattativa per continuare a coprire le tante caselle che il direttore tecnico dovrà riempire per consegnare a De Rossi una rosa in grado di tornare a lottare per un posto in Champions Lea-gue. L'attenzio-ne si è rivolta sulla fascia sini-stra, dove, ancora prima dell'inizio della sessione estiva, la Roma aveva già speso 5 milioni per riscattare Angelino. Nei 6 mesi nella Capitale, lo spagnolo aveva infatti convinto tutti, tanto da disputare 20 partite tra Serie A ed Europa League, realizzando tuttavia solamente 1 assist (nell'amichevole con il Milan di fine stagione in Australia, terminata con una vittoria per 5-2, arriva anche il suo primo gol in giallorosso). E dopo l'addio di Spinazzola (portato a scadenza di contratto), Ghisolfi ha deciso di puntare su una scommessa: Samuel Dahl del Djurgàrden. Il classe 2003 nella stagione attuale (in Svezia il campionato inizia a gennaio e prosegue per tutta l'estate) ha collezionato già 13 presenze (tutte da titolare), registrando anche due assist per il club attualmente secondo in Allsvenskan (dove domina incontrastato il Malme). A inizio anni è inoltre arrivato il debutto con la nazionale maggiore, dove ha giocato contro l'Estonia nell'amichevole vinta 2-1 per la squadra gialloblu. Trattativa, quella tra Roma e Djurgàrden che si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro, superando così anche l'interesse del West Ham. Capace di giocare anche come esterno, Dahl predilige il gioco offensivo, sfruttando anche l'incursione palla al piede, fiore all'occhiello del suo repertorio. Dopo aver convinto nel campionato svedese, Samuel è ora chiamato a dimostrare di essere all'altezza della Serie A e delle coppe europee. Proseguono i sondaggi anche per il centravanti: il favorito per diventare il nuovo numero nove della Roma è Mikautadze del Metz, sul quale è forte anche il pressing del Monaco, Rimane invece sullo sfondo Sorloth, viste le alte richieste del Villarreal (35 milioni di euro). Tutto fermo sul fronte Chiesa: il giocatore ha manifestato la volontà di mettersi in mostra in Champions League e i giallorossi hanno cominciato da tempo a guardarsi intorno, valutando altri profili. Quanto riguarda le uscite continuano a manifestarsi interessi dall'Arabia Saudita per Aouar. L'algerino, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non ha convinto nella sua esperienza nella Capitale e i giallorossi potrebbero ricavare dalla sua cessione una cifra utile da investire su altri reparti (oltre a una corposa plusvalenza da inserire a bilancio).