La Roma perde capitan Bartoli. Andrà all'Inter

Elisa Bartoli e la Roma stanno per salutarsi. Il capitano romano e romanista, la vera anima della squadra, ha scelto di continuare la carriera all'Inter nonostante un altro anno di contratto. L'affare si può definire concluso. Guadagnerà di più e inoltre giocherà con maggiore continuità, cosa che in giallorosso non sarebbe successa alla luce della fitta concorrenza sulle fasce. (...) A Firenze, nelle battute finali della scorsa stagione, Bartoli aveva consegnato la fascia da capitano a Greggi invece che a Linari, sulla carta la vice alla luce dell'assenza di Giugliano. C'erano state delle frizioni. Adesso manca solo l'ufficialità a un addio che forse era stato messo in conto già da qualche mese, dopo il pareggio al Viola Park.

(corsport)