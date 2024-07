La Roma non si ferma, dopo Soulé c’è Dovbyk

[…] La Roma dopo Soulé non si ferma: oggi attende l'arrivo di Dahl, terzino sinistro dal Djurgarden e soprattutto si è inserita di prepotenza nei colloqui fra Girona e Atletico per l'attaccante ucraino Dovbyk, capocannoniere dell'ultima Liga. Dopo che le due squadre avevano raggiunto un principio di intesa per il trasferimento a Madrid del centravanti, De Rossi ha chiamato il giocatore valutato dal Girona 40 milioni. Dovbyk, favorevolmente impressionato dalla corte dei giallorossi, ha dato mandato al suo procuratore di ascoltare la proposta dei capitolini: il manager è appena sbarcato in città, non sarà una trattativa dall’esito scontato perchè i giallorossi dovranno come minimo pareggiare la cifra dei colchoneros. […]

(Corsera)