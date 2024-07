La Roma non aspetta, Chiesa esce dai radar

Qualche volta "l'attesa del piacere è essa stessa il piacere", scriveva Gotthold Ephraim Lessing. Qualche altra volta invece no. E l'attesa di una risposta di Chiesa sulla proposta economica e ptogettuale ha stancato e non poco la Roma che ora si è decisa a puntare su altri obiettivi. Bye bye Fede, l'indecisione dell'attaccante bianconero ha irrigdito la proprietà e tutta la dirigenza, dalla Ceo Souloukou, al diesse Ghisolfi fino al tecnico De Rossi: perché nel nuovo progetto triennale studiato c'è anche la ferma volontà di portare a Trigoria giocatori che hanno voglia di giocare per la Roma. (...) Chiesa aveva comunicato di voler prendere una decisione dopo le nozze, adesso se vorrà davvero la Roma dovrà scegliere nelle prossime ore, sperando che la dirigenza poi possa accogliere il suo passo indietro. Vedremo, le vie del mercato sono infinite. Intanto da Trigoria sono stati riaperti i contatti con l'Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme, non un piano B ma una soluzione ritenuta dello stesso livello di Chiesa. Ventiquattro anni e ampi margini di crescita: il club spagnolo non intende cederlo a meno di 30 milioni, per questo motivo la Roma ha voluto prima trovare un accordo di massima con il ragazzo che si è detto disponibile al trasferimento nella Capitale. Guadagna circa 800 mila euro netti a stagione, in giallorosso percepirebbe inizialmente il doppio dello stipendio diventando il titolare della corsia sinistra. (...)

(corsport)