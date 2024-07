La Roma insiste: En-Nesyri in attacco. Salta più di Ronaldo

In Spagna sono praticamente certi, En Nesyri non sarà più un giocatore del Siviglia [...] La Roma quindi continua a sperare di poter arrivare a dama, considerando anche che nel frattempo gli arabi dell'Al-Qadsiah hanno cambiato obiettivo, virando sul francese Aubameyang e anche il Fenerbahçe ha preso cognizione della frenata del giocatore e ha iniziato a sondare l'eventuale disponibilità di Armando Broja [...] perché anche se la Roma non ha presentato offerte ufficiali, con il Siviglia la quadra alla fine si troverà, il problema è strappare il sì al giocatore. Che ha in mano un'offerta molto ricca del Fener (quasi 5 milioni, contro l'1,5 che guadagna ora), ma sembra più allettato dalla Serie A che non dalla Super Lig Turca. [...] Con En-Nesyri, tra l'altro, la Roma troverebbe anche un giocatore capace di sfruttare al meglio i palloni alti, impreziosendo anche il lavoro di Angelino ad esempio. Basti ricordare il gol segnato in Qatar, all'ultimo Mondiale, quando nei quarti di finale eliminò il Portogallo con il suo Marocco, trascinando la nazionale africana alla prima semifinale della sua storia grazie a una rete segnata di testa all'altezza di ben 2,78 metri. Un salto [...] anche più alto di quello già per sé impressionante di Cristiano Ronaldo, che il 18 dicembre del 2019 a Marassi (contro la Sampdoria) si alzò in cielo fino a 2,56 metri.

(gasport)