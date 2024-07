La Roma in pressing su Dovbyk

Florent Ghisolfi punta tutto sull’attacco. Il reparto offensivo è stato uno dei problemi della scorsa stagione e allora i giallorossi stanno correndo ai ripari entro la prima di campionato. Completato l’affare Soulé con la Juventus, ora si punta sul centravanti. Il nome caldo è quello di Artem Dovbyk del Girona, costa 40 milioni. C’è chi sostiene che De Rossi lo abbia chiamato personalmente per convincerlo, ma dalla Roma smentiscono probabilmente per non infiammare troppo la trattativa. Che il calciatore interessi è fuori discussione, tant’è che i procuratori sono arrivati a Trigoria nella giornata di ieri per trovare un accordo economico sullo stipendio. […] Chiudere la trattativa è complicato, ma De Rossiha mostrato internamente il gradimento per l’ucraino, reduce da una stagione con 25 gol, 10 assist in 41 presenze, e la proprietà sta provando ad accontentarlo. Questo non significa che non si baderà a spese, anche perché Abraham è sul mercato e l’incasso per la sua vendita sarà versato interamente sulla nuova punta.

(Il Messaggero)