La Roma e Vito Scala cercano l’intesa

Un contratto in scadenza e la voglia di continuare insieme. Sempre che si trovi l’intesa. […] Vito Scala potrebbe rimanere in quei corridoi ancora per un bel po'. Con la nomea di "risolutore". Si vocifera di corposo taglio allo stipendio, in linea con le offerte (al ribasso) fatte a tutti gli altri dipendenti. Ma il futuro è ancora da decidere, perché di rinnovo ancora se ne sta parlando. In ballo c'è anche quello degli uomini di fiducia di Scala, a cui è scaduto a loro volta il contratto. Poi c'è la questione del ruolo da coprire che verrà definito al più presto. Contattata, la Roma non commenta. Intanto ieri è già entrato a Trigoria Roberto Trapani, nuovo head of recruitment del settore giovanile e della scuola calcio.

(La Repubblica)