La Roma cambia in regia con Le Fée e Gabriel Sara

Renato Sanches, Aouar e (forse) Bove fuori. Le Fée e Gabriel Sara dentro. E' questo il piano giallorosso per rivoluzionare il centrocampo della prossima stagione, con un occhio al futuro di Paredes, che ha ricche offerte dall'Arabia Saudita. Il d.s. Ghisolfi lavora da giorni per dare a De Rossi i calciatori di cui ha bisogno in tempi brevi. [...] Per questo sta continuando a trattare con il Rennes per Le Fée e con il Norwich per Gabriel Sara. Costo della doppia operazione, circa 40 milioni di euro, che dovrebbero rientrare (almeno una parte) nelle casse di Trigoria attraverso la cessione di Aouar in Arabia [...] e quella di Bove. [...]

Due giorni fa per la difesa è trapelato il nome di Nicolas Valentini, del Boca Juniors, centrale classe 2001 di origini italiane che De Rossi conosce bene per averlo incrociato nella sua breve esperienza in Argentina. [...] Ha il contratto in scadenza a dicembre ma per averlo con 6 mesi di anticipo la Roma dovrebbe pagare un indennizzo, circa 5 milioni, al Boca. [...] Più passano i giorni e più si complica la strada che porta a Mats Hummels: secondo quanto riportato da Kicker sull'ex Borussia Dortmund si è inserito il Bayer Leverkusen, campione di Germania. [...]

(corsera)