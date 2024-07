La Roma aspetta un atto di Fede

Quella tra la Roma e Federico Chiesa è un'operazione da doppia scommessa. Da una parte il club giallorosso ha fretta di trovare il rinforzo a sinistra e vuole puntare su un ragazzo reduce da una stagione altalenante e un Europeo non certo positivo, [...] dall'altra l'attaccante deve scommettere su se stesso, prendendo in considerazione l'idea di non giocare la Champions. [...] Chiesa e De Rossi hanno avuto un nuovo contatto dopo quello di qualche settimana fa, un'ulteriore conversazione tra i due mentre il tecnico è a Trigoria a preparare il raduno di lunedì. [...] I due si stimano, De Rossi gli ha spiegato nuovamente il ruolo da protagonista che avrebbe all'interno della Roma e che ricominciare da Trigoria potrebbe anche aiutarlo a rilanciarsi sia in ottica Nazionale sia in ottica internazionale. [...]

Dalla parte del giocatore c'è l'apertura a vestire la maglia giallorossa, manca però l'intesa sullo stipendio del giocatore che alla Juventus percepisce 6 milioni netti a stagione e che per rinnovare il contratto con la Juve chiedeva anche un aumento di stipendio. [...] Chiesa naturalmente è concentrato anche sulla preparazione del matrimonio, ma la Roma ha bisogno di una risposta chiara alla proposta formulata (5 milioni più bonus a salire) per capire se aspettarlo oppure se virare con forza su altri nomi. Come Riquelme dell'Atletico Madrid che è in attesa di comunicazioni dopo aver trovato l'accordo con i giallorossi. [...]

(corsport)