La Roma accoglie Le Fée. In attacco c'è Mikautadze

LEGGO (F. BALZANI) - "Daje Roma". Le prime parole di Le Fée non hanno bisogno di traduzioni. Il francese è sbarcato ieri pomeriggio a Fiumicino e si è già calato nella realtà romana. Ventitré milioni al Rennes, quinquennale da 2,5 al giocatore che De Rossi può utilizzare nei tre ruoli di centrocampo. Ad accoglierlo all’aeroporto Ghisolfi: "Vedrete, sarà un buon acquisto per la Roma". Poi alla Paideia per le visite mediche, stamattina si metterà a disposizione di De Rossi. Che ora aspetta altri rinforzi.

A partire dall’attaccante con la candidatura di Mikautadze che sta salendo in queste ore, anche se non c’è ancora un’offerta. Troppo alte le richieste di Villarreal e Atletico per Sorloth e Omorodion, così Ghisolfi pensa al georgiano che costa 25 milioni e su cui c’è il Monaco. Piace, come alternativa, Denkey attaccante 23enne del Cercle Bruges dove è esploso quest'anno con 28 gol. A destra occhio al terzino Kaborè del City. Ghisolfi lo voleva già al Nizza, ora è in scadenza 2025 e si può prendere per 10 milioni. Resta in stand by, infine, l’affare Chiesa.